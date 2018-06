Eksperter støtter fravalg af Bendtner og Bjelland

Åge Hareide har truffet det korrekte valg. Men fraværet af Andreas Bjelland svækker det danske hold, og VM bliver fattigere uden Nicklas Bendtner.

Sådan lyder konklusionerne i danske medier, efter at Danmarks endelige VM-trup blev offentliggjort søndag aften.

Bjelland og Bendtner var de markante navne i en fravalgt kvartet, der også tæller Peter Ankersen og Mike Jensen.

»Selvfølgelig tager man ikke skadede spillere med til VM - selv om en Christian Eriksen med en lignende skadeshistorie formentlig havde fået en plads med håb om bedring,« skriver sportschef Allan Olsen i Ekstra Bladet.

»Alligevel giver Hareides pointe om at have friske og kampklare spillere med god mening. Med skadede folk i truppen vil alt for meget opmærksomhed gå på netop dem,« lyder det.

I Politiken peger sportsredaktør Søren-Mikael Hansen på, at dårlige erfaringer med at udtage skadede spillere har vejet tungt, da landstræneren valgte stamspilleren Andreas Bjelland fra.

»Han har ikke tid til at tvivle på, om så vigtig en spiller bliver klar eller ej, og være tvunget til at indrette træningen på to mulige løsninger.«

»Det kommer der ikke noget godt ud af, har assistenten Jon Dahl Tomassen indskærpet på baggrund af bitre personlige erfaringer fra Danmarks seneste VM-deltagelse i Sydafrika for otte år siden.«

TV2's Flemming Toft forstår også Hareides beslutning, men føler med Nicklas Bendtner, der har arbejdet hårdt for at komme tilbage på landsholdet.

»På mange måder et modigt fravalg, men også et selvfølgeligt valg, når nu skadesituationen blev gjort op.«

»Bendtners lyskenskade var ikke i så opadgående forfatning, at Hareide turde spille med tvivlen og egne præmisser. Klaphatten af for det.«

»Men indrømmet - uden at tage hensyn til de fodboldmæssige analyser: jeg kommer til at savne Bendtner i den danske trup. De rød-hvide er blevet et smil og en profil fattigere.«

/ritzau/