Egyptens veteranmålmand svæver i uvished om VM-rekord

Mandag spiller Egypten mod Saudi-Arabien i en kamp, der ikke handler om meget andet end æren i gruppe A ved VM i fodbold.

Begge hold har tabt de to første gruppekampe og er uden mulighed for at gå videre til ottendedelsfinalerne.

En person, der har noget på spil før kampen i Volgograd, er Egyptens 45-årige målmand, Essam El-Hadary.

Han sad på bænken i egypternes to første VM-kampe mod Uruguay og Rusland.

Hvis Essam El-Hadary kommer på banen mod Saudi-Arabien, bliver han den ældste spiller nogensinde med spilletid i VM's historie.

Ifølge rygter har målmanden med de over 150 landskampe været utilfreds med landstræner Héctor Cúpers dispositioner, men officielt har han ikke ytret sig.

»El-Hadary har støttet og rost sine holdkammerater. Han er måske vred over ikke at være med, men der er intet sket, som ikke er i orden,« siger en talsmand for Det Egyptiske Fodboldforbund til Reuters.

Landstræner Héctor Cúper har ikke sagt noget om, hvem han vil stille med i målet i kampen mod Saudi-Arabien.

Mohamed El-Shenawy har vogtet målet i Egyptens to første VM-kampe.

Faryd Mondragón fra Colombia er indehaver af rekorden som den ældste med spilletid ved VM.

Målmanden var 43 år og tre dage, da han 24. juni 2014 blev sendt på banen fem minutter før tid i Colombias VM-kamp mod Japan.

/ritzau/