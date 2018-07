Efter voldsom kritik af billede med Erdogan: Tysk Landsholdsstjerne stopper

Mesut Özil har spillet sin sidste landskamp for Tyskland.

Søndag meddelte Arsenal-spilleren, at han stopper på det tyske landshold efter stor ballade omkring et foto af Özil og den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Det meddeler den 29-årige fodboldspiller på Twitter.

- Det er med et tungt hjerte og efter stor overvejelse, at jeg ikke længere vil spille for Tyskland på grund af de seneste begivenheder, når jeg har en følelse af racisme og mangel på respekt.

- Jeg plejede at bære den tyske landsholdstrøje med stolthed og glæde, men det gør jeg ikke længere.

- Det, som har frustreret mig mest i de seneste måneder, har været den dårlige behandling, jeg har fået af DFB (Det Tyske Fodboldforbund, red.) og i særdeleshed af DFB-præsident Reinhard Grindel, skriver Özil på Twitter.

Billedet af Özil blev taget i maj og viste ham sammen med landsholdskollegaen Ilkay Gündogan samt den tyrkiske præsident.

Fotoet har været et stort emne i den tyske offentlighed før, under og efter VM.

Grindel var hurtigt ude på Twitter og kommentere fotoet.

- Fodbold og DFB forsvarer nogle værdier, der ikke helt bliver fulgt af hr. Erdogan.

- Derfor er det ikke godt, at landsholdsspillere tillader sig at blive manipuleret til at deltage i hans valgkampagne. Dermed har spillerne bestemt ikke hjulpet DFB's arbejde med integration, skriver DFB-præsidenten på Twitter.

Landstræner Joachim Löw forsvarede sine to landsholdsspillere og meddelte, at de delte samme værdisæt som resten af holdet.

Mens Gündogan forsøgte at distancere sig fra fotoet, så har Özil forholdt sig tavs indtil søndag.

Özil beskriver i sin lange tekst, at han og hans familie i kølvandet på sagen har modtaget hademails og trusler via telefonopkald og på sociale medier.

Han langer også gevaldigt ud efter DFB-præsidenten, som han beskylder for at køre sin helt egen politiske dagsorden i hele sagen.

Mesut Özil nåede at spille 92 kampe for Tyskland siden sin debut i 2009. Han scorede 23 mål og leverede 40 oplæg til scoringer.

/ritzau/

Du kan læse hele Mesut Özils meddelelse om sit stop på landsholdet i de tre tweets herunder:

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018

II / III pic.twitter.com/Jwqv76jkmd — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018