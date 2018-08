Efter svømmeballade: Nu forklarer Blume sig

For første gang siden den omdiskuterede semifinale i 100 meter fri tirsdag aften, tager Pernille Blume nu bladet fra munden.

Det gør hun i et langt opslag på sin Instagram-story.

'Alle spørger mig, hvad der skete og jeg vil gøre mit bedste for at forklare det så ærligt som muligt,' indleder den danske svømmestjerne.

'Først og fremmest og det mest vigtige. Jeg er rigtig ked af det, hvis jeg har såret, stødt eller vist mangel på respekt overfor nogen. Det var aldrig min mening,' skriver Pernille Blume.

Hele balladen omkring danskeren startede tirsdag aften, og den handler om, at der var lagt en klar taktik for semifinalen ved 100 meter fri for at få danskeren i finalen.

En plan, som OL-guldvinderen ikke valgte at følge, for hun gav den i stedet fuld gas på de første 50 meter. På de sidste 50 meter løb hun så tør for kræfter, hvilket betød, at hun sluttede som nummer seks uden for finalepladserne.

Og nu forklarer hun så selv, hvad der lå bag beslutningen, som ingen udover hende selv kendte til.

'Når jeg er i vandet, gør jeg det bedste, jeg kan, og jeg gør det på den måde, der giver mest mening for mig. I går tog jeg en særlig beslutning omkring, hvordan jeg ville svømme. Det handlede ikke om at ramme en bestemt tid eller ikke at komme i finalen. Det jeg gjorde, var for mig og for at se, hvor meget jeg var villig til at risikere med risiko for at ligne et fjols. Jeg er villig til at risikere meget, og jeg har aldrig følt mig mere fri til at gøre det. Jeg kan ikke sige, det var en god beslutning. Det var det ikke, når man kigger på resultatet,' skriver Pernille Blume videre.

'Men i det øjeblik var det den bedste beslutning. Jeg følte, jeg var tro mod mig selv og dedikeret på alle måder. Jeg kendte godt til konsekvenserne i forhold til min beslutning, og jeg vidste, jeg kunne ende med at misse finalen. Det var jeg afklaret med. Jeg beder ikke om, at alle forstår. Nogen gange skal du gøre noget for dig selv, for at det føles rigtigt i hjertet. Jeg er et menneske. Jeg er mig med alle fejl, alle skøre ideer, og jeg kan lide at være mig. Jeg vil altid være tro mod mig selv. Hvis jeg ikke er det, vil jeg aldrig forstå mig selv og alt det, denne her sport giver mig,' skriver den danske svømmestjerne, inden hun slutter af med at takke alle for støtten, hun har fået.

Torsdag skal Pernille Blume endnu engang i bassinet. Her gælder det 4 gange 100 meter medley.