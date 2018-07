Dumoulin er forberedt på Froome-offensiv i Pyrenæerne

Tom Dumoulin ligner det oplagte bud, hvis nogen skal kunne true Sky-duoen Geraint Thomas og Chris Froome i toppen af Tour de France-klassementet.

Inden Tourens sidste uge er Sunweb-kaptajnen 1 minut og 50 sekunder efter Thomas, men kun 11 sekunder efter Froome på andenpladsen.

Froome har allerede proklameret, at han er nødt til at vinde yderligere tid på Dumoulin inden lørdagens enkeltstart, hvis han skal holde ham bag sig.

Og hollænderen, der er specialist og forsvarende verdensmester i enkeltstart, er helt enig.

»Ja, han har brug for at øge afstanden inden enkeltstarten,« siger han.

Han er af samme årsag forberedt på, at Froome kan forsøge et stort angreb i bjergene i kommende dage.

»Det kan sagtens ske. Det så vi jo i Giroen, så måske vil han prøve igen. Så må vi bare håbe, at jeg har benene til at kunne følge ham,« siger Tom Dumoulin.

I Giro d'Italia var Chris Froome på fjerdepladsen inden løbets tredjesidste etape. Her satte han et overraskelsesangreb ind langt fra mål og kørte mere end tre minutter hurtigere end Dumoulin.

Sky har fordel af at have to ryttere øverst i klassementet, og det giver Dumoulin en udfordring, han ikke har stået over for før.

»Det er helt klart anderledes. Det er underligt, og jeg har aldrig oplevet det tidligere. Jeg ved ikke, hvad de vil gøre, og jeg ved ikke, hvad jeg selv vil gøre i bestemte situationer.«

»I løbet må jeg forberede mig på forskellige scenarier, og jeg plejer at være ret god til det,« siger Dumoulin.

Et andet af de store spørgsmål i løbets sidste uge bliver, hvordan Froome og Dumoulin reagerer på, at de begge var med i Giroen, og om Geraint Thomas kan drage fordel af, at Touren er hans første Grand Tour i år.

»I de første to uger har jeg følt mig lidt stærkere, end jeg var i Giroen. Det var rart at mærke, men for mig er der også et spørgsmålstegn før tredje uge.«

»Jeg både tror og tvivler på mig selv. Men jeg kan love, at jeg vil give alt i den sidste uge. Jeg har et hold, der vil give alt,« fastslår Tom Dumoulin, der blandt sine hjælpere har danske Søren Kragh Andersen.

Touren forsætter tirsdag med den første af tre bjergetaper i Pyrenæerne. Rytterne skal tilbagelægge 218 kilometer fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon.

