Djokovic skriver historie med længe ventet sejr i Cincinnati

Cincinnati. Den serbiske tennisspiller Novak Djokovic skrev sent søndag aften tennishistorie med en sejr i ATP-turneringen i Cincinnati.

Djokovic besejrede schweiziske Roger Federer i finalen med cifrene 6-4, 6-4.

Dermed har Novak Djokovic nu vundet samtlige ni pokaler i Masters 1000-serien. Det er han den eneste spiller, der nogensinde har formået.

Masters 1000 rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

31-årige Djokovic var i forvejen den eneste, der har vundet otte af dem. Spillere som Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray og André Agassi har vundet syv forskellige.

Djokovic har haft svært ved at sikre sig titlen i Cincinnati. Han har således tabt finalen fem gange, inden det altså endelig lykkedes i sjette forsøg.

Tre af finalenederlagene har været til Roger Federer, der forud for søndagens opgør havde vundet syv ud af syv finaler i Cincinnati.

Federer roste efter kampen sin modstander, og Djokovic svarede igen:

- Tak for dine søde ord og tak for at lade mig vinde her i Cincinnati, lød det med et smil fra den serbiske nummer ti i verden.

Djokovic sikrede sig sejren i første sæt takket være et enkelt break, der gjorde det til 5-3. Første sæt blev vundet 6-4.

I andet sæt var Djokovic bagud 0-2, men to breaks senere i sættet banede vejen for en 6-4-sejr og dermed den længe ventede triumf.

På grund af skader hos både Djokovic og Federer er det er to år siden, at de to har stået over for hinanden på en tennisbane.

Det var 18. gang, de to rivaler mødtes i en ATP-finale. Med søndagens sejr fører Djokovic 12-6 i det finaleregnskab.

I alt har de to stjerner mødt hinanden 46 gange. Djokovic har vundet 24 opgør, mens Federer har vundet 22.

Tidligere søndag vandt hollandske Kiki Bertens WTA-turneringen i Cincinnati med en finalesejr over verdensetteren Simona Halep.

/ritzau/