Djokovic øjner finalemøde mod Federer i Cincinnati

Muligheden for endnu et stjernemøde mellem Roger Federer og Novak Djokovic lever i ATP-turneringen i Cincinnati.

Her sørgede Novak Djokovic sent lørdag for at bane vejen for endnu et brag mod Federer, da serberen vandt sin semifinale over kroaten Marin Cilic.

Novak Djokovic vandt kampen 6-4, 3-6, 6-3, og dermed er det op til Roger Federer at gøre arbejdet færdig, når schweizeren natten til søndag spiller sin semifinale.

Her skal Federer forsøge at besejre David Goffin fra Belgien, og vinder Federer den kampe, så er opgør nummer 46 mellem Federer og Djokovic en realitet i turneringens finale.

Turneringen er en del af den amerikanske hardcourt-sæson, der kulminerer med grand slam-turneringen US Open fra 27. august.

I de indbyrdes opgør mellem de to verdensstjerner har Novak Djokovic 23 sejre mod Federers 22 sejre.

/ritzau/