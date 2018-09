Djokovic er klar til US Open-finale efter magtdemonstration

New York. Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic er klar til sin ottende finale ved grand slam-turneringen US Open.

Natten til lørdag viste han ingen nåde over for sin japanske modstander, Kei Nishikori, der blev sendt ud i semifinalen med cifrene 6-3, 6-4, 6-2.

Den 31-årige serber, der i juli vandt Wimbledon, skal søndag møde argentineren Juan Martin del Potro i finalen.

Del Potro sikrede sig finalepladsen, da verdensetteren, Rafael Nadal, måtte trække sig med en knæskade efter at have tabt de to første sæt i den første semifinale.

Djokovic missede US Open sidste år på grund af en skade i albuen. Efter en operation er han vendt tilbage til ATP-touren med uformindsket styrke.

Han var således altdominerende i semifinalen mod Nishikori, der havde svært ved at holde sin serv.

Således tilkæmpede Djokovic sig hele 17 breakbolde i kampen og kunne løfte hænderne i vejret i triumf efter blot to timer og 23 minutters spil på Arthur Ashe Stadium.

- Jeg havde en rigtig god følelse på banen. Men det er lettere sagt end gjort. Man skal fuldføre sine slag mod Kei Nishikori, som er en af de hurtigere spillere på touren, siger Djokovic efter kampen.

Efter at have sikret sig første sæt på blot 37 minutter fik den 21.-seedede japaner lidt bedre styr på sit spil i andet sæt.

Men Djokovic afværgede to breakbolde og brød siden Nishikoris serv til 3-2. Herefter havde serberen ikke de store problemer med at sikre sig sættet - godt hjulpet på vej af adskillige uprovokerede fejl fra Nishikori.

I tredje sæt brød den sjetteseedede serber Nishikoris andet serveparti - igen efter flere fejl fra japanerens side.

Troen på sejren så derefter ud til at sive ud af Nishikori, der måtte se sin serv brudt igen, da Djokovic udnyttede sin anden matchbold til resultatet 6-2 i tredje sæt.

Novak Djokovic skal søndag stå over for den stærkt spillede Juan Martin del Potro, der hidtil kun har tabt et enkelt sæt i turneringen.

- Han er en god ven. Han har altid haft den store forhånd, store serv - en af de største forhænder i sportens historie, siger Djokovic om sin kommende finalemodstander.

/ritzau/Reuters