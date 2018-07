Dinamo Zagreb venter på FC Midtjylland eller Astana

Helt som ventet spillede Dinamo Zagreb sig tirsdag aften videre fra anden kvalifikationsrunde i Champions League.

Den kroatiske fodboldklub er efter en samlet sejr på 7-2 over israelske Hapoel Beer Sheva klar til at møde enten danske FC Midtjylland eller FC Astana fra Kasakhstan i tredje kvalifikationsrunde.

De to hold mødes onsdag aften i Herning, hvor FC Astana har en 2-1-føring med fra den første kamp på hjemmebane.

Tirsdagens kamp mellem Hapoel Beer Sheva og Dinamo Zagreb endte 2-2 på førstnævntes hjemmebane.

Dermed kom Dinamo Zagrebs avancement aldrig i fare, efter at kroaterne vandt den første kamp på hjemmebane med hele 5-0.

Hapoel Beer Sheva gjorde ellers sit for at skabe en smule spænding med to mål i første halvleg.

Efter et kvarters spil scorede israelernes John Ogu til 1-0, og cirka ti minutter før pausen blev føringen fordoblet via et selvmål af Dinamo Zagrebs Petar Stojanovic.

Gæsterne slog dog tilbage tidligt i anden halvleg med scoringer af Mario Budimir og Izet Hajrovic, så Dinamo Zagreb kom sikkert videre.

Det kroatiske hold bliver en vanskelig hurdle for enten FC Midtjylland eller FC Astana.

Dinamo Zagreb har flere gange de seneste år spillet med i Champions League-gruppespillet.

Det skete senest for to sæsoner siden, hvor kroaterne dog sluttede sidst uden point i en gruppe, der også talte Juventus, Sevilla og Lyon.

For fire år siden viste AaB, at Dinamo Zagreb er til at besejre for et dansk hold, da holdene mødtes i tredje kvalifikationsrunde til Champions League.

AaB's daværende danske mestre kom efter 0-1 hjemme alligevel videre efter en 2-0-sejr på udebane.

/ritzau/