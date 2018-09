Det danske nødlandshold vækker opsigt i hele verden

København. - Danmark kommer til at spille sine næste kampe... med futsalspillere!

Sådan lyder overskriften på en historie hos den spanske sportsavis Marca, der ligesom en lang række andre internationale medier har fået øjnene op for den bizarre situation, det danske herrelandshold befinder sig i.

En konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen betyder, at DBU har fundet et alternativt landshold.

Blandt de udvalgte er spillere fra futsallandsholdet og fra 2. division.

Og netop udtagelsen af futsalspillere er blandt de ting, der vækker opsigt hos medier i resten af verden. Blandt andet hos det tyske fodboldmagasin Kicker.

- Det er helt surrealistisk. På forbundets side er truppen blevet offentliggjort, og seks futsalspillere er med, lyder det i Kickers artikel.

Selv i Brasilien er der fokus på den danske krise. Den store, brasilianske avis O Globo bringer således en artikel om situationen på sin hjemmeside.

Flere britiske medier har også historier om det danske nødlandshold.

Her bliver der blandt andet fokuseret på, at det er John "Faxe" Jensen, der skal stå i spidsen for det alternative landshold.

John "Faxe" Jensen har en fortid i den engelske Premier League-klub Arsenal, der hentede ham umiddelbart efter Danmarks EM-triumf i 1992.

- Den tidligere Arsenal-midtbanespiller John Jensen har besvaret et desperat SOS-opkald om at stå i spidsen for et dansk hold bestående af ukendte divisionsspillere og futsalspillere, skriver The Telegraph.

Skysports, BBC og fodboldsiden Goal har også historier om konflikten. Det samme har store internationale nyhedsbureauer som AP, AFP og Reuters.

Danmark møder Slovakiet i en testkamp onsdag aften klokken 20.45.

Søndag den 9. september skal Danmark spille mod Wales i den første kamp i det nye turneringsformat ved navn Nations League.

/ritzau/