Derfor er briterne stukket af fra resten af cykelfeltet

Briterne har nu vundet fem gange i træk i verdens tre største etapeløb – de såkaldte grand tours – og givet den øvrige cykelverden baghjul.

Søndag vandt engelske Simon Yates Vuelta a España, forud for det sejrede walisiske Geraint Thomas i Tour de France, mens Chris Froome, der blev født i Kenya, men har britiske forældre, vandt årets Giro d’Italia såvel som Vuelta a España og Tour de France i 2017.

Satsningen, der har ført Storbritannien frem til at være en nation, der sidder på cykelsporten, fandt sted ved årtusindskiftet.

Her bliver det besluttet at bruge lotterimidler til få briterne i cykelsadlen – og på få år går British Cycling fra 14.000 medlemmer til 100.000 medlemmer.

»I dag høster Storbritannien frugten af en stor investering, der er sket over de seneste 15-20 år. Man er gået ind med meget store beløb og har understøttet arbejdet med at rekruttere unge talenter,« siger Lars B. Jørgensen, der er journalist og redaktør af podcasten Souplesse Cycling, der handler om cykling.

Ifølge Lars B. Jørgensen er Bradley Wiggins sejr i Tour de France i 2012 første eksempel på, at briterne er en nation, der skal tages seriøst i international cykling.

Team Skys indflydelse

Det meget pengestærke britiske hold Team Sky har været en meget vigtig del af udviklingen af de unge britiske talenter.

»Før i tiden skulle de unge britiske talenter rejse til kontinentet og bo i en kuffert nede i Frankrig. Men nu har de Team Sky som den store rummelige hangar, der kan tage en del af talenterne,« siger Lars B. Jørgensen og fortsætter:

»Man har i British Cycling været vildt dygtige til at kultivere den enkelte rytter, findes hans styrker og identificere svagheder. Hele tiden med blik for at skærpe spidskompetencer og udvikle nye områder, hvis potentialet har været der.«

Men ingen regler uden undtagelser: Søndagens vinder af Vuelta a España, Simon Yates, er nemlig ikke på samme måde rundet af Team Sky.

»Tvillingerne Adam og Simon Yates er eksempler på ryttere, der nok er et produkt af det britiske »system«, men som har været opmærksomme på ikke at blive en del af Team Skys ofte lidt programmerede og kontrollerede måde at gribe cyklingen og de store etapeløb an på,« forklarer Lars B. Jørgensen.

I en liga for sig

Det billede kan Niels Christian Jung, der dækker cykelsport som sportsjournalist på DR, nikke genkendende til.

»Chris Froome og Geraint Thomas er et produkt af Team Sky-skolen og det her meget ambitiøse program, der blev sat i gang. Team Sky har alle mulige videnskabelige test, og deres tøj og cykler er fuldstændigt gennemarbejdede. De har en meget stor pengekasse og er i det hele taget i en liga for sig selv,« siger Niels Christian Jung.

Han understreger også, at Storbritannien har fået opbygget en ny kultur i forhold til cykelsport, der forplanter sig i samfundet.

»Der er en vis opmærksomhed omkring cykelsporten. Dermed frister cykelsporten også de unge noget mere, end hvis det var en helt usynlig sport,« siger Niels Christian Jung.