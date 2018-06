Den belgiske VM-maskine tromler hen over Tunesien

Belgien ligner et hold i storform ved VM i Rusland.

Lørdag fulgte belgierne op på det gode resultat i åbningskampen ved at besejre Tunesien 5-2 og fortsatte dermed den sikre kurs mod ottendedelsfinalen.

Målmaskinen Romelu Lukaku var med to mål en afgørende spiller. De to kasser bragte ham op på siden af Portugals Cristiano Ronaldo som turneringens mest scorende. Begge har scoret fire gange.

Før Englands kamp mod Panama søndag er Belgien snublende tæt på at avancere fra gruppen. Kun en sejr til Panama i den kamp kan forhindre Belgien i at blive klar til ottendedelsfinalen efter to runder.

Der var aldrig tvivl om kampens udfald i lørdagens kamp. Efter bare seks minutter bragte de belgiske storfavoritter sig foran.

Anfører Eden Hazard blev væltet på kanten af feltet, og dommeren pegede på straffepletten. Herfra sørgede Hazard selv for at trille bolden i nettet til 1-0.

Efter godt et kvarter kom Lukaku på tavlen. Han trak ind i feltet og sendte den fladt i det fjerneste hjørne med venstrebenet.

Knapt havde tuneserne indkasseret deres anden scoring, før de slog til i den anden ende.

Dylan Bronn scorede ved at sætte panden på et frispark, men måtte kort efter lade sig udskifte med en skade.

Lukaku blev dobbelt målscorer i første halvlegs tillægstid. Han kvitterede for en perfekt stikning fra Thomas Meunier ved at vippe bolden over den fremstormende keeper til en pauseføring på 3-1.

Belgierne fortsatte dominansen efter pausen. Anden halvleg var bare seks minutter gammel, da Hazard ligesom Lukaku blev dobbelt målscorer.

Hazard tog smart en høj bold ned med brystet, rundede målmand Farouk Ben Mustapha og lagde den nemt i nettet.

Punktummet blev dog hverken sat af Hazard eller Lukaku.

Først scorede Belgiens indskiftede Michy Batshuayi i tillægstiden, da han gled bolden i nettet på det våde græs. Og i slutminutterne var det så Tunesiens Wahbi Khazri, der pyntede på ydmygelsen.

I sidste kamp møder Belgien og England hinanden, mens Panama og Tunesien tørner sammen.

