Démare fik revanche: Greipels kommentarer sårede mig

Timingen kunne ikke være meget bedre for Arnaud Démare.

Onsdag måtte den franske sprinter stå model til slet skjulte anklager om snyd fra den udgåede rival André Greipel. Dagen efter svarede han igen ved at vinde Tour de Frances 18. etape.

FDJ-sprinteren forklarer, at Greipels udfald var en vigtig del af hans motivation før etapen.

»Helt sikkert. Jeg blev såret og berørt af hans kommentarer. Jeg er ked af, at der bliver sået tvivl om mine præstationer.«

»Det er sandt, at jeg ikke er den bedste bjergrytter. Men jeg har arbejdet hårdt for at forbedre mig. Det bedste svar, jeg kunne give til André Greipel, var at vinde denne etape,« siger Arnaud Démare.

Greipel udtrykte i en nu slettet Twitter-besked efter onsdagens bjergetape undren over, at Démare tabte forholdsvis få minutter på den sidste stigning.

Men Démare fastslår, at han ikke fik ulovlig hjælp til at komme op ad bjerget tids nok til at holde sig inden for tidsgrænsen.

»Jeg fik utrolig støtte af publikum, der råbte "Arnaud, vi ses på Champs-Elysees". Mens jeg kørte op, tænkte jeg på alt og ingenting. Og jeg tænkte på, at jeg skulle hæve armene i jubel i dag (torsdag, red.).«

»Der vil altid være kritik og jalousi. Der er mange dommere derude. Havde jeg gjort noget galt, ville jeg være blevet straffet. I Tour de France er der mange kameraer.«

»Jeg har intet at sige til mine kritikere, de kan sige, hvad de vil,« siger Arnaud Démare.

Etapesejren var den 26-årige franskmands første i årets Tour de France. Han vandt også en enkelt etape i sidste års udgave af løbet.

/ritzau/