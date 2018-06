Delaney melder sig klar til ottendedelsfinale trods slag

Midtbaneslideren Thomas Delaney humpede fra banen i minutterne inden, at det blev officielt, at Danmark med 0-0 mod Frankrig spillede sig videre fra gruppespillet ved VM i Rusland.

Delaney havde fået et slag på knæet, og inden havde han fået et hårdt albuestød, men han forventer ikke, at skaderne vil forhindre ham i at spille søndagens ottendedelsfinale.

»Kroppen har det okay. Jeg fik et slag på knæet, og jeg tror, at jeg har forstrakt et ledbånd i albuen, men det er okay. Jeg tror, at jeg kan spille videre, måske med lidt smertestillende og sådan noget.«

»Jeg spiller stort set aldrig på smertestillende, men vi må se, om det er nødvendigt,« siger Delaney.

Da han slog albuen, frygtede han kortvarigt en grim skade.

»Jeg fik et chok, og da jeg kiggede ned på min arm, havde jeg forventet, at den ville vende den anden vej, så det var meget rart, at det ikke var så slemt,« siger Delaney.

Ligesom i Danmarks øvrige kampe var han mod Frankrig en af de spillere, som hyppigst kom ind i nærkampe på græsset og i luften. Den slags vil naturligt øge risikoen for slagskader.

»Det er min spillestil at gå til den, for jeg er en jævn fodboldspiller, hvis jeg daller rundt og leger som Pione Sisto. Det kan jeg ikke tillade mig,« siger midtbanespilleren.

Han medgiver, at det ikke var den kønneste fodboldkamp, som banede vej for Danmarks første slutrundeavancement siden EM i 2004.

»Der har helt sikkert været sjovere kampe under VM, og det var også den første 0-0-kamp ved VM, men det er vi ligeglade med. Det handler om at gå videre, koste hvad det vil.«

»Det var ikke heldigt, at vi spillede 0-0, selv om de havde bolden, for vi stod, som vi gerne ville på banen og fik lokket dem ud mod kanterne. Det er dejligt, når taktikken lykkes,« siger Delaney.

