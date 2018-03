Del Potro bryder Federers stime og tager Indian Wells-titel

Indian Wells. Den argentinske tennisspiller Juan Martin del Potro overlevede tre matchbolde mod verdensranglistens nummer et, Roger Federer, inden han søndag kunne løfte armene med en sejr på 6-4, 6-7, 7-6 i finalen ved Indian Wells.

Del Potro er dermed den første argentiner, der tager sejren i den prestigefulde turnerings 42 år lange historie.

Samtidig markerede del Potros sejr det første nederlag i 2018 for Roger Federer, der havde vundet 17 kampe i streg inden søndagens finale.

Del Potro kunne have afgjort kampen i andet sæts tiebreak ved stillingen 8-7. Han tabte dog de tre efterfølgende point, hvilket tvang kampen ud i et tredje sæt.

I det afgørende sæt fulgtes de to spillere ad, indtil Federer brød del Potros serv til 5-4.

Dermed havde schweizeren mulighed for at serve kampen hjem. Det så også ud til at lykkes, da Federer stod med to matchbolde. Del Potro overlevede dog dem begge.

Herefter tiltvang argentineren sig en breakbold på en fejl fra Federer. Den 36-årige verdensetter svarede igen, da han ramte den sjetteseedede del Potro ved nettet.

Herefter fik schweizeren endnu en matchbold på en fejl fra del Potro. Igen lykkedes det argentineren at komme på lige, hvorefter Federer sendte en forhånd ud af banen.

Del Potro udnyttede sin breakbold med en forhåndsvinder og udlignede til 5-5, hvorefter begge spillere holdt serv.

I tiebreaken kom del Potro hurtigt foran 6-1 - godt hjulpet på vej af to dobbeltfejl fra Federer. Argentineren skulle dog bruge tre matchbolde, inden sejren var hjemme.

Det er første gang, del Potro vinder over Federer siden kvartfinalen ved US Open sidste år. De to har mødt hinanden 25 gange, og der står 18-7 i schweizerens favør.

Del Potro ankom til Indian Wells efter at have vundet en ATP-turnering i Acapulco i Mexico. Han er dermed tilbage i top-10 på verdensranglisten, efter at han var tæt på at stoppe karrieren på grund af en række operationer i hånden.

I kvindernes finale stod japanske Naomi Osaka og russiske Darja Kasatkina over for hinanden. Her løb 20-årige Osaka med sin første WTA-titel i karrieren med en sikker sejr på 6-3, 6-2.

Osaka er dermed den yngste vinder i Indian Wells, siden Ana Ivanovich vandt for ti år siden.

Japaneren tabte kun et enkelt sæt på sin vej mod trofæet og brugte blot 70 minutter på at slå sin russiske modstander i finalen.

/ritzau/AP