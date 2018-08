Debutanten Ronaldo knockoutede målmand i sen Juventus-sejr

Første kapitel i Cristiano Ronaldos italienske fodboldeventyr blev historien om stor dramatik og en sen sejr.

Lørdag aften vandt Ronaldos nye klub, Juventus, 3-2 ude mod Chievo i første kamp med den portugisiske superstjerne og uden målmand Gianluigi Buffon, der er taget til Paris Saint-Germain.

Juventus jagter klubbens ottende mesterskab på stribe, og et sent mål af Federico Bernardeschi sørgede for en god start på den mission.

Kort forinden havde Mario Mandzukic fået annulleret et mål, i en situation hvor Ronaldo ramte Chievos målmand, men Juventus afværgede alligevel et overraskende pointtab.

Uden Buffon havde polske Wojciech Szczesny fået chancen fra start. Desuden havde tilbagevendte Leonardo Bonucci generobret en plads i midterforsvaret efter et år i AC Milan.

Det var dog forsvarsmakkeren Giorgio Chiellini, der i fokus fra start.

Den rutinerede italiener kastede sig ind i et frispark fra højre, og inde foran stod Sami Khedira klar til at hamre bolden under Chievo-målmand Stefano Sorrentino.

De forsvarende mestre havde bolden 77 procent af tiden og blev noteret for 12 skud i kampens første 45 minutter.

Chievo havde et enkelt forsøg på mål, men det var nok til at udligne de favoriserede gæsters føring.

Mariusz Stepinski stod umarkeret i feltet, da Emanuele Giaccherini serverede bolden for ham 38 minutter inde i kampen. Et hovedstød senere stod det 1-1.

Drømmen om en perfekt debut for Ronaldo led et knæk ti minutter inde i anden halvleg. Juventus' João Cancelo væltede Giaccherini, og fra straffepletten sørgede offensivspilleren selv for at banke Chievo foran.

Ronaldo kom til en stribe gode muligheder, men den femdobbelte Ballon d'Or-vinder har endnu ikke indstillet sigtekornet efter skiftet til Torino-klubben.

I stedet udlignede et selvmål af Mattia Bani for mesterholdet. Med et kvarter igen ramte bolden Chievo-spilleren på et hjørnespark og hoppede over stregen.

Kampens dramatiske højdepunkt indtraf med få minutter igen. Ronaldo bragede ind i målmanden, som kortvarigt så ud til at være bevidstløs.

Indskiftede Mario Mandzukic scorede i sekvensen, men målet blev efterfølgende annulleret af dommeren, som så det igennem med VAR (video assistant referee) og dømte frispark.

Alligevel kom forløsningen for Juventus, da Bernardeschi satte foden på et fladt indlæg og sikrede sejren i tillægstiden.

