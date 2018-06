DBU vil have straffet dansk fan for ølkast ved VM

Moskva. Dansk Boldspil-Union (DBU) fik forleden en bøde fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for danske tilskueres opførsel ved VM.

Bøden lød på cirka 127.000 kroner for forskellige forhold i forbindelse med Danmarks møde med Australien. DBU varsler nu, at man vil sagsøge fans, der har kastet med ølkrus, skriver TV2 Sport.

- Vi vil nu nærlæse dommen fra Fifa, men vi vil forsøge at rejse krav mod de skyldige. I første omgang mod den ene, der er stået frem på tv, hvis vi også kan finde billeder fra stadion, der dokumenterer, at han faktisk har smidt med ølkrus, siger Jakob Høyer, som er kommunikationschef i DBU.

DBU blev straffet, fordi danske tilskuere kastede med genstande såsom ølkrus, havde hængt et sexistisk banner op med teksten "store patter" og heller ikke respekterede den australske nationalsang.

Ifølge Jakob Høyer har DBU ikke planer om at retsforfølge de larmende fans eller forfatterne bag den sexistiske tekst.

Man holder sig til at forsøge at få penge ud af personen, der kastede med ølkrus, hvis det kan bevises.

- Det er vigtigt for os at sende et signal om, at det har følger at gøre den slags, siger han og understreger, at DBU først vil kigge på det, når Danmark er færdige ved VM.

Bøden til DBU blev offentliggjort pludseligt. Det skyldes blandt andet, at Fifa benytter sig af elektronisk overvågning på stadioner for at afsløre dårlig opførsel under VM, hvilket så sker noget tid efter en kamps afvikling.

/ritzau/