DBU-formand: Situationen er alvorlig og kritisk

Dansk fodbold står i en alvorlig og kritisk situation.

Det mener formand i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jesper Møller, efter at DBU lørdag har indstillet forhandlingerne med Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale.

Situationen er så alvorlig, at den danske foreningsmodel er truet.

»Modellen, hvor vi sender penge via en fødekæde fra eliten og ned til græsrødder, børnefodbold, kvinde- og pigefodbold, kan vi ikke længere se være bæredygtig, med de muligheder der åbner sig.«

»Modellen baserer sig på sammenhold, solidaritet og sammenhængskraft fra top til bund, derfor er vi i bestyrelsen bekymret, og vi er nødt til at sige stop,« siger Jesper Møller.

DBU's bestyrelse har som konsekvens af de sammenbrudte forhandlinger bedt unionens ledelse om at sikre, at den kommende uges to danske landskampe bliver gennemført.

»Vi skal spille fodbold, vi skal stille hold. Så må vi efter de to kampe se, hvilke muligheder der byder sig,« siger Jesper Møller.

Lørdagens beslutning har været svær at tage, siger formanden.

»Vi er ikke vant til at gøre dette, men vi er nødt til at indse, at når der ikke er en aftale på plads, så er vi nødt til at rette fokus mod at sikre, at næste uges kampe afvikles.«

For at det kan ske, har DBU tilbudt landsholdsspillerne en midlertidig aftale med samme vilkår som i den tidligere aftale og givet dem indtil søndag klokken 18 til at melde tilbage, om hvorvidt de møder op i landsholdslejren mandag.

Gør de ikke det, vil man i stedet udtage andre spillere fra eksempelvis Superligaen eller 1. division.

/ritzau/