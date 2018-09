DBU-formand: Landsholdskonflikter rumler over det hele

Flere fodboldforbund kan i de kommende år få problemer med at indgå landsholdsaftaler med deres landsholdsstjerner.

Det vurderer formand i Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller.

I øjeblikket har DBU svært med at nå til enighed med Spillerforeningen om en fremtidig aftale, men han hører om samme problemstilling, når han taler med andre forbund.

»Mange siger, at Danmark er til grin ude i verden. Nej, de griner ikke - de er bekymrede,« siger Jesper Møller.

»Mange af mine kolleger i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er bekymrede for, at det er deres tur næste gang.«

Den store knast - som ifølge Jesper Møller ikke kun er et dansk problem - er forbundenes muligheder for at udnytte kommercielle rettigheder - at bruge landsholdsspillere i kommercielt øjemed, da mange spillere har deres egne sponsoraftaler.

Den manglende aftale med Spillerforeningen betyder, at et dansk landshold bestående af spillere fra blandt andet 1. division og 2. division onsdag aften stiller op for Danmark for at undgå sanktioner fra Uefa.

Det samme kan gøre sig gældende, når Wales på søndag gæster Aarhus i Nations League.

»Jeg har talt med mine slovakiske kolleger, og jeg kan sige, at det rumler over det hele.«

»Vi har også lige set Mohamed Salah være i konflikt med Egyptens forbund på grund af et fly, hvor hans billede var på. Det er alle steder,« siger Jesper Møller.

For et år siden havde DBU og Spillerforeningen også mere end svært ved at lande en aftale på kvindesiden.

Det førte til et dansk afbud til en VM-kvalifikationskamp mod Sverige og et skrivebordsnederlag, før parterne nåede hinanden.

Jesper Møller vil nu have diskuteret problemstillingen i Uefa.

»Mange i Uefa troede, at det var faldet til ro. Men nu starter det igen. Jeg vil selv sætte det på dagsordenen, så det er klart, at det er noget vi kommer til at diskutere,« siger formanden.

/ritzau/