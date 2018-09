DBU-chef: Forventer at klubber vil slippe spillere

Dansk Boldspil-Union (DBU) satte fredag navn på de 23 spillere, der skal repræsentere Danmark i søndagens Nations League-kamp i Aarhus mod Wales.

På grund af fodboldkonflikten skulle spillernes klubber angiveligt have ret til at nægte spillerne deltagelse på grund af forløbet op til kampen, hvor spillerne blandt andet ikke har haft adgang til behandling i en landsholdslejr.

Men DBU's elitechef, Kim Hallberg, forventer ikke, at det bliver et problem overhovedet.

- Der er noget jura i det, men jeg kan ikke forestille mig, at det bliver et problem. Jeg kan ikke se, hvilken interesse klubberne skulle have i at spærre spillerne, siger Kim Hallberg.

/ritzau/