David Silva stopper på Spaniens landshold efter 125 kampe

Fodboldspilleren David Silva har besluttet sig for at stoppe på Spaniens landshold.

Det meddeler Det Spanske Fodboldforbund på Twitter, hvor David Silva selv uddyber sin beslutning.

»Det er ikke let, efter alt jeg har været igennem, at sidde og skrive disse linjer. Der har været dage og uger med refleksioner og analyser, før jeg kunne træffe beslutningen om at stoppe med at være en del af Spaniens landshold,« skriver han.

»Det har uden tvivl været en af de sværeste beslutninger i min karriere, og det er en beslutning, som jeg har truffet med taknemmelighed og ydmyghed.«

»Landsholdet har givet mig alt og har gjort det muligt for mig at vokse som fodboldspiller og som person, siden jeg spillede på ungdomslandsholdene,« lyder det i afskedshilsenen fra David Silva.

Den 32-årige midtbanespiller fra Manchester City nåede siden debuten i 2006 at repræsentere sit land 125 gange, og han scorede 35 mål.

David Silva var med ved EM i 2008, 2012 og 2016 samt ved VM i 2010, 2014 og i år.

Han vandt VM i 2010 og EM i 2008 og 2012 med Spanien.

David Silva scorede blandt andet målet til 1-0 i EM-finalen i 2012, som Spanien endte med at vinde 4-0 over Italien.

Han var med i startopstillingen i begge Spaniens vundne EM-finaler, mens han ikke fik spilletid i VM-finalesejren over Holland.

Den elegante midtbanespiller skiftede i 2010 fra Valencia i hjemlandet til engelske Manchester City, hvor han har nydt stor succes.

Tre gange har David Silva været med til at vinde Premier League, i 2012, 2014 og senest i år.

