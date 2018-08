David Nielsen revser dommer for manglende straffespark

AGF spillede søndag aften 1-1 mod FCK efter en flot præstation på hjemmebane i Aarhus.

For anden kamp i træk mener AGF-lejren dog, at de blev snydt for et straffespark i kampens slutfase.

- Der var straffespark til os igen. Jeg ved ikke, hvor mange straffespark, vi skal have, før dommeren fløjter. Der var kæmpe straffe på Tobias Sana til sidst.

- Det turde dommere ikke at dømme. Han var bange for konsekvenserne fra den anden lejr, siger AGF-træner David Nielsen.

På trods af den situation er træneren glad for holdets præstation.

- Når du møder et hold som FCK, så skal du forsvare alle 3600 situationer, der kommer.

- Der var er én situation, hvor den falder ned til en speciel spiller, der sparker den ind, når de har allermest behov for det. Resten af kampen er et kæmpe statement fra vores side, siger David Nielsen.

AGF's mål blev scoret af Jens Stage, og det var det første mål, han nogensinde har scoret på hjemmebanen i Aarhus. Det fylder dog ikke så meget for ham.

- Lige nu er jeg jævnt skuffet over, at vi ikke gav de 15.000 tilskuere det, de var kommet efter. Alligevel synes jeg, at vi leverede en rigtig flot indsats og bød FCK fuldstændigt op til dans.

- Alle spillere gav 100 procent, og så kan man ikke bede om mere, siger Jens Stage.

David Nielsen har ondt af sit hold, der ikke formåede at hive sejren i land til sidst.

- For mig er det endnu et kryds i bogen i forhold til, hvor vi er henne, siger AGF-træneren.

Aarhus-holdet skal i næste runde af Superligaen møde Hobro på udebane.

/ritzau/