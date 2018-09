Danskers NFL-fremtid er uvis efter fritstillelse

Denver. Fjerde gang ser ikke ud til at blive lykkens gang for danske Andreas Knappe, der siden sidste år har kæmpet for at komme til at spille i NFL.

Efter ophold hos Atlanta Falcons, Washington Redskins og Indianapolis Colts skrev den 27-årige dansker i starten af året under med Denver Broncos.

Her har han den sidste måneds tid i holdets årlige træningslejr kæmpet for en plads på det 53 mand store hold, som hvert NFL-hold går ind til sæsonen med.

Det lykkedes dog ikke for Knappe, der lørdag blev fritstillet af Broncos.

Men fordi danskeren i øjeblikket sidder ude med en hjernerystelse og dermed er skadet, kan Broncos ikke slippe af med Knappe med det samme.

På grund af hans status som en skadet spiller, kan et af de resterende 31 NFL-hold inden for 24 timer samle danskeren op og give ham en kontrakt. Sker det ikke, ryger Knappe tilbage til Broncos, hvor han vil blive sat på holdets skadesliste for sæsonen.

Men da det ikke vil give danskeren særligt store chancer for spilletid - hverken i Broncos eller hos andre hold - er der mulighed for at indgå et såkaldt skadesforlig med Broncos.

Det vil sende Knappe ud på det åbne marked som en klubløs spiller.

Danskerens fremtid i NFL er derfor uvis.

NFL-sæsonen begynder natten til fredag, hvor de forsvarende Super Bowl-mestre Philadelphia Eagles møder Atlanta Falcons.

/ritzau/