Danskerne har stor tiltro til Fuglsang i Tour de France

Mens Jakob Fuglsang knokler på bjerge, i dale, på grusveje og brosten i Tour de France, kan den 33-årige cykelrytter glæde sig over stor opbakning fra befolkningen i hjemlandet.

Mange danskere tror nemlig, at Astana-kaptajnen opfylder sin ambitiøse målsætning om at slutte blandt de fem bedste ryttere i verdens største cykelløb, viser en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

I målingen, som er foretaget før starten på Tour de France, forudser 41,1 procent af de 1021 adspurgte, at Fuglsang som minimum slutter i top-5.

Det vil i givet fald være hans bedste resultat nogensinde. Det hidtidige højdepunkt er syvendepladsen, som han opnåede i 2013.

16,4 procent af danskerne tror endda på, at Fuglsang ender på podiet i Paris og dermed slutter som en af løbets tre bedste ryttere.

Bjarne Riis er fortsat den eneste dansker, der har præsteret det - endda hele to gange. »Ørnen fra Herning« sluttede som nummer tre i 1995, mens han året efter nåede helt til tops.

Så godt kommer det trods alt ikke til at gå Fuglsang i dette års Tour, hvis man skal tro de adspurgte i undersøgelsen.

Blot 1,3 procent regner med at se ham på sejrspodiets øverste trin efter sidste etape søndag 29. juli.

Fakta om undersøgelsen 1021 danskere har før Tour de France-starten besvaret spørgsmålet, der lød: Danske Jakob Fuglsang er for første gang ubestridt kaptajn på et Tour-hold, når han står i spidsen for Astana-holdet, der tæller hele fire danskere i år. Fuglsang har kørt Tour de France syv gange tidligere, hans bedste resultat samlet er en syvendeplads i 2013. Hvad er dine forventninger til Jakob Fuglsang i årets Tour de France ift. det samlede klassement? 1,3 procent svarer, at Fuglsang vinder løbet, 16,4 procent forventer, at han kommer på podiet, mens 23,4 procent regner med at se Fuglsang i top-5.

22,2 procent spår en top-10-placering, mens 4,3 procent holder på et slutresultat udenfor de ti bedste. 1,1 procent tror ikke, Fuglsang gennemfører løbet.

31,3 procent har svaret »ved ikke«. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/