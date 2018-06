Dansker blev far i VM-lejren: Det kom som et chok

VM-spilleren Jonas Knudsen har endnu ikke været på banen i Rusland, men han har alligevel fået stor opmærksomhed.

Dagen efter ankomsten til den danske VM-lejr i Anapa blev den 25-årige venstreback far til en for tidlig født pige.

»Det var et kæmpe chok. Det var ikke planlagt, at det skulle ske lige på det tidspunkt.«

»Det var gået meget hurtigt, og da jeg fik det at vide, var jeg lidt i chok. Det var voldsomt for mig,« siger Jonas Knudsen.

Holdkammeraterne var hurtige til at reagere og samlede ind til et privatfly, der kunne flyve Ipswich-spilleren til Danmark og retur igen, uden at Knudsen missede andet end lidt restitutionstræning i Rusland.

»Det er jeg dem utroligt taknemmelig for. Det var en kæmpe gestus.«

»Det viser, hvad den her gruppe er gjort af og det sammenhold, der er her. Jeg var rigtig glad for at komme hjem og se min kone og datter, der begge har det godt,« siger han.

Jonas Knudsen fløj afsted mod Danmark efter lørdagens 1-0-sejr over Peru, og mandag var han tilbage på træningsbanen i Rusland. Torsdag sad han på bænken, da landsholdet spillede 1-1 mod Australien.

»Det var lidt hektisk. Jeg havde små 30 timer derhjemme,« siger han.

Historien om den for tidligt fødte datter, holdkammeraternes gave og det korte visit i Danmark er også blevet bemærket i udlandet. Blandt andet har det været en historie i brasilianske medier.

»Det er dejligt, at folk er glade for det, mine holdkammerater har gjort. Jeg er glad og stolt over dem. Jeg kan ikke takke dem nok for det, de har givet mig,« siger han.

Danmark er kommet igennem de første to VM-gruppekampe mod Peru og Australien med fire point. På tirsdag venter Frankrig i den sidste gruppekamp.

Franskmændene er allerede videre til ottendedelsfinalerne, og Danmark kan meget vel gøre dem selskab. Uafgjort vil række til dansk avancement, og det vil et nederlag også gøre, hvis Peru samtidig tager point fra Australien i gruppens anden kamp.

/ritzau/