Danske læger giver optimistisk melding til skadet Kvist

Den danske fodboldspiller William Kvist er mandag blevet undersøgt på Bispebjerg Hospital i København.

Her melder lægerne, at der kun er tale om et enkelt brækket ribben i stedet for de to, der først var melding om fra Saransk, hvor Danmark spillede sin første VM-kamp.

»Så er jeg udskrevet fra Bispebjerg (Hospital, red.). Lægerne her melder et sikkert brækket ribben, som sidder fint, samt et lille pneumothorax (punkteret lunge, red.) øverst på venstre side, som i løbet af kort tid er blevet betydeligt bedre.«

»En kontrol senere på ugen vil give vished, om det bliver aktuelt at tage tilbage til VM,« skriver Kvist på Facebook.

Han blev skadet, da han i første halvleg af Danmarks første VM-kamp mod Peru fik et knæ i maven i en hovedstødsduel.

Midtbanespilleren forsøgte at spille videre, men måtte efter et par minutter opgive, og han blev båret fra banen med tydelige store smerter.

Den danske landsholdslæge Thøger Krogh vil ikke afvise, at 33-årige Kvist kan komme i spil igen til VM, hvis Danmark når langt i turneringen.

»Man skal aldrig sige aldrig. Men det er spekulationer, og nu må vi se, hvordan de næste dage kommer til at gå. Så er det lettere at sige, hvornår han er smertefri, sagde landsholdslægen mandag.«

Kvist ville heller ikke selv afskrive VM efter de første undersøgelser på hospitalet i Saransk.

»VM er jo langt, og hvis vi kommer langt, så skal den lille bitte sandsynlighed for, at jeg skulle kunne spille en rolle, i hvert fald undersøges til bunds. Men det finder vi nok snart ud af«, fortalte Kvist i en video på Facebook mandag.

Danmark indledte VM med en 1-0-sejr over Peru. Torsdag skal landsholdet møde Australien, inden Frankrig venter i den sidste gruppekamp. De to bedste hold fra gruppen går videre til ottendedelsfinalerne.

