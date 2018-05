Danske golfspillere er toneangivende før knockoutrunder

Antwerpen. Jeff Winther var fortsat blandt de toneangivende spillere, da anden runde af golfturneringen med det hårdtslående navn, Belgian Knockout, fredag blev spillet i Antwerpen.

Danskeren kunne dog ikke holde fast i sin delte førsteplads fra førstedagen, da han fredag gik anden runde i 69 slag, to slag under banens par.

Jeff Winther leverede tre birdies og en enkelt bogey på runden, og med samlet 136 slag deler danskeren tredjepladsen med fire andre spillere.

Blandt disse er landsmanden Søren Kjeldsen, der gik anden runde i flotte 66 slag efter syv birdies og to bogeys fredag.

Også Joachim B. Hansen og Anders Hansen kom med henholdsvis 140 og 142 slag samlet med videre til det, der sædvanligvis ville være to finalerunder i weekenden.

Sådan er det imidlertid ikke ved Belgian Knockout, der spilles for første gang på European Tour, og navnet er ikke valgt tilfældigt.

Efter at de to første runder torsdag og fredag er blevet spillet på klassisk vis, foregår Belgian Knockout fra lørdagens runde i et anderledes format end sædvanligt.

De 64 tilbageværende spillere skal nemlig spille knockoutkampe for at finde frem til vinderen.

Lørdag spilles i alt tre knockoutrunder, hvor spillerne i hver runde mødes to og to over ni huller. Spilleren med den laveste score efter de ni huller går videre til næste runde.

Efter lørdagens spil er otte spillere tilbage, og de skal søndag dyste i flere knockoutkampe om den endelige sejr ved Belgian Knockout.

Lasse Jensen kom som eneste dansker ikke videre efter to runder i 72 slag, så han samlet sluttede i 144 slag.

/ritzau/