Dansk VM-sejler er træner for den indiske hær

Aarhus. Den indiske hær og flåde har et hold sejlere, der drømmer om at komme med til OL i 2020 i tomandsjollen 49er.

For at gøre drømmen til virkelighed har inderne hyret den danske topsejler Jonas Warrer som træner i et forsøg på at kvalificere sig til legene i Tokyo om to år.

- Det er et stor oplevelse, og så giver det mig penge, så jeg selv kan fortsætte med at sejle, siger Jonas Warrer, der for ti år siden vandt OL-guld i Beijing med Martin Kirketerp som makker.

Ved OL i Rio i 2016 blev han nummer fire sammen med Christian Peter Lübeck.

- Mit mål er at komme til OL igen, og økonomien har ret stor indflydelse på, om jeg overhovedet kan sejle.

- Når man sejler i de olympiske klasser er det næsten frivilligt arbejde, og derfor er jeg nødt til at tjene penge på andre måder. Så det er oplagt at være træner. Jeg er opdateret, og jeg ved, hvad der rører sig, siger han.

I jagten på OL i Tokyo har 39-årige Warrer i foråret allieret sig med den 20 år yngre Jakob Precht Jensen.

I denne og næste uge skal duoen sejle VM i Aarhus, hvor målet er en placering i top-ti. De varmede for nylig op til VM på hjemmebane med at vinde et stævne i Kiel.

- Vores topniveau er til at vinde konkurrencer, men vi er lidt ustabile i båden endnu. Flere timer sammen vil give os mere stabilitet. Rammer vi det rigtigt, kan vi være med helt fremme, siger Warrer.

Selv om den forholdsvis nystartede 49er-duo har planer om at komme til OL om to år, så rækker økonomien kun frem til og med VM i Aarhus. Derefter er det usikkert, hvad der skal ske.

Umiddelbart efter VM rejser de til Indonesien for sammen at træne de indiske sejlere før Asian Games i Jakarta.

- Det er et meget vigtigt stævne for dem i forhold til OL, siger Warrer.

Jonas Warrer har familie og to børn, så han er indstillet på at fortsætte som træner og måske sejle professionelle bådklasser for at få økonomien til at hænge sammen frem mod OL i Tokyo.

Jakob Precht Jensen, der i sommer afsluttede gymnasiet, regner med at tage et par år på økonomisk skånekost.

- Jeg skal bo hjemme hos mine forælde de næste to år frem til OL. Det er det eneste, der giver mening.

- Alt afhængigt af, hvilken støtte vi får fra Team Danmark og sejlunionen, så skal jeg enten gå fuld tid på sejlads eller have et job ved siden af. Det er klart at jeg helst vil gå fuld tid på sejlads, siger han.

VM i Aarhus begynder torsdag. Der konkurreres i 12 forskellige klasser.

/ritzau/