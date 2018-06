Dansk VM-angriber: Vi vil score mange mål i Rusland

Det danske landshold har blot scoret en enkelt gang i tre testkampe frem mod VM i Rusland.

Alligevel føler angriberen Nicolai Jørgensen sig sikker på, at Danmark kommer til at score mange mål under slutrunden.

»Vi kommer til at score flere mål, når der er point på spil,« tror jeg.

»Jo, der har været en tendens i træningskampene, men når VM går i gang, så kommer der så meget knald på, og så skal vi nok få scoret mange mål,« siger Nicolai Jørgensen.

Lørdag aften blev det 0-0 mod Sverige i Stockholm. I foråret spillede landsholdet 0-0 mod Chile, efter at det få dage forinden var blevet til en 1-0-sejr over Panama.

»Sverige stod kompakt, og de er gode defensivt. I de to VM-playoffkampe, som svenskerne spillede mod Italien, lukkede de ikke mål ind,« siger Nicolai Jørgensen.

»Det er et svært hold at skabe chancer mod. Vi skulle også have været bedre til at finde de rum, hvor vi kunne have kreeret noget, men sådan er det nogle gange.«

»Som angriber var det ikke den sjoveste kamp at spille, for der skete ikke så meget,« siger han.

Feyenoord-angriberen mener til dels, at de manglende mål mod Sverige skyldes, at det danske landshold er inde i en forberedelsesfase til VM.

Han regner med, at holdet er længere fremme på lørdag, hvor Mexico venter i den sidste VM-test på Brøndby Stadion før afrejsen til Rusland.

»Jeg har haft næsten en måned uden kamp. Det tager lige en kamp at komme i gang igen, og jeg er sikker på, at det bliver bedre offensivt på lørdag,« siger Nicolai Jørgensen.

Landsholdet rejser til Rusland 11. juni. Fem dage senere venter Peru i den første gruppekamp. Senere skal Danmark op mod Australien og Frankrig.

