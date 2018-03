Dansk træner fyret i rumænsk topklub

Det er slut med at stå i spidsen for den rumænske topklub CSM Bucuresti for danske Helle Thomsens vedkommende.

Fredag blev den 47-årige danske håndboldtræner fyret i den rumænske klub. Det bekræfter hun over for TV2 Sport.

- Ja, det er rigtig nok. Jeg vidste det allerede inden vores kamp i dag, at jeg var fyret, siger Helle Thomsen.

Den tidligere FC Midtjylland-træner flyttede til Rumænien for et år siden for at overtage klubben, der på det tidspunkt var forsvarende mester i Champions League.

Klubben er en af de mest prominente i kvindehåndbold, og klubben er stadig med i Champions League-turneringen i denne sæson.

Helle Thomsen er dog fattet og vidste på forhånd, at kravene er store i klubben.

- Jeg kendte den præmis, da jeg tog herned, så fyringen kommer ikke som noget chok. Vi har jo tabt nogle kampe i Champions League og ikke spillet godt i alle kampe.

- Klubben vil gerne lave en ændring her før kvartfinalerne i Champions League, og det accepterer jeg, siger Helle Thomsen.

CSM Bucuresti skal i kvartfinalen møde franske Brest, og holdet fører med 15 point ned til nummer to i den rumænske liga.

Helle Thomsen er også landstræner for Holland i øjeblikket.

/ritzau/