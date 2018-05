Dansk Thomas Cup-vinder stopper på landsholdet

Badmintonspilleren Emil Holst har valgt at forlade landsholdstræningen i Brøndby og indstille sin internationale karriere.

Den 27-årige spiller, der for to år siden var med til at vinde mændenes uofficielle hold-VM, Thomas Cup, har valgt at prioritere sit liv anderledes, meddeler Badminton Danmark på sin hjemmeside.

»Jeg er ikke lige så sulten, når jeg står på banen til turneringer, som jeg tidligere har været.«

»Samtidig synes jeg også, at ofringen ved at rejse så meget med badminton er blevet for stor i forhold til de ting, jeg vil videre frem i livet, og de mål jeg har uden for sporten.«

»Jeg føler, at sportsligt og økonomisk er jeg ikke der, hvor jeg gerne vil være i min nuværende alder. Det har været en meget svær beslutning at tage, men jeg kan mærke, at det er den rigtige for mig,« siger Emil Holst.

Herresinglen, der aktuelt er nummer 48 på verdensranglisten, deltog i to af Danmarks seks kampe, da Danmarks herrer for to år siden vandt Thomas Cup for første gang.

Emil Holst sikrede blandt andet Danmark den samlede 3-2-sejr over Malaysia i semifinalen, da han vandt den afsluttende kamp.

»Thomas Cup-guldet var stort og specielt for mig. Det at være en del af et hold, er virkelig noget, jeg nyder.«

»Mine kampe mod Lin Dan har også været rigtig, rigtig fede. Mit VM i 2017 var en stor oplevelse, og da jeg slog ham (Lin Dan, red.) i German Open, var det også en fantastisk oplevelse,« siger Emil Holst.

Han blev i år ikke udtaget til den danske trup, der senere i maj skal forsvare guldet ved Thomas Cup.

Emil Holst vil fortsat deltage i landsholdstræningen under forberedelserne til Thomas Cup.

Han vil også fortsætte med at spille for Skovshoved.

/ritzau/