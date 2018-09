Dansk speedwaykører ærgrer sig: Jeg havde mere i mig

Teterow. Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen ærgrer sig over, at han ikke fik mere ud af lørdagens grandprix i Tyskland.

Den 36-årige dansker kørte sig frem til semifinalerne og fik en fremragende start, men han blev alligevel overhalet af polske Bartosz Zmarzlik og missede en plads blandt de fire finaledeltagere.

- Med den start jeg lavede, så burde det være endt med mere, siger Iversen.

- Jeg begik en lille fejl og hang lidt i svinget, og det er der ikke plads til i en semifinale, konstaterer han.

I stedet for en dansk triumf i tyske Teterow, så endte briten Tai Woffinden med at vinde og udbygge sin føring i VM-stillingen.

Lørdagen fik ikke den bedste start for Iversen, der indledte aftenen med en tredjeplads - og et enkelt point - i det første af sine i alt fem indledende heats.

Herefter fulgte en times pause, hvor banebelægningen blev skrabet fri for mudder, og da kørerne atter indtog banen, var Niels-Kristian Iversen stærkt kørende.

Det blev til to førstepladser og to andenpladser i de næste fire heats, og med sammenlagt 11 point tog han en sikker plads blandt de otte semifinalister. Tredjepladsen i semifinalen udløste yderligere et point.

- Jeg er nogenlunde tilfreds. 12 point er okay, når man tager alt i betragtning.

- Som tingene forløb, er jeg alligevel skuffet over, at jeg ikke fik mere ud af det. Jeg føler, at jeg kunne have kørt mig i den finale. Det var bare ikke helt nok, siger han.

Selv om der var problemer med en mudret og glat bane, så mener Iversen alligevel, at det var forsvarligt at køre på den.

- De fik styr på den. Det tog lidt tid at få den lavet, men bagefter var den fin at køre på, siger Niels-Kristian Iversen.

Landsmanden Nicki Pedersen missede lige nøjagtig en semifinaleplads i det tyske grandprix. Den 41-årige fynbo hentede to heatsejre og satte otte point ind på VM-kontoen.

I toppen af VM-stillingen har briten Tai Woffinden et forspring på ti point til polske Bartosz Zmarzlik før sæsonens sidste grandprix om to uger i Torun i Polen.

