Dansk sejler vinder World Cup-stævne før finaledagen

Den danske sejler Anne-Marie Rindom vandt fredag World Cup-stævnet på Mallorca i Laser Radial.

Allerede før lørdagens medalrace har Rindom skabt et så stort forspring til konkurrenterne, at hun ikke kan hentes på finaledagen.

»Jeg er vildt glad og stolt over resultatet. Ikke kun over at vinde, men også over at have sejlet et rigtigt godt stævne.«

»Jeg har bevaret roen og sejlet sikkert, men alligevel taget de nødvendige chancer,« siger Anne-Marie Rindom om sejren i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

Den 26-årige dansker har blandt andre sat den hollandske rival Marit Bouwmeester eftertrykkeligt på plads.

Hollænderen har vundet det seneste VM og EM samt OL i Rio, hvor Rindom tog bronze.

»Det betyder rigtigt meget at slå Marit på den her måde. Hun har været meget dominerende de sidste par år.«

»Pludselig viser hun nu, at hun også kan lave fejl, det plejer at være vi andre. Jeg tror, hun blev stresset over at se hvor meget fart, jeg havde«, siger Anne-Marie Rindom.

Danskeren, der vandt VM-guld for tre år siden, kan bruge resultatet frem mod VM i Aarhus til sommer.

»Jeg er sikker på, at sejren giver mig et kæmpe boost frem mod VM.«

»Også fordi, jeg har leveret gode sejladser i både blæsevejr og stille forhold her ved stævnet.«

»Vi kan også forvente blandede forhold ved VM i Aarhus. Så jeg synes, det lover rigtigt godt«, siger Rindom.