Dansk herredouble banker kinesere og henter stor titel

Shenzhen. Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen kunne søndag fejre en stor triumf i Kina.

I finalen i China Open vandt den danske double med besvær 21-13, 17-21, 21-14 over kineserne Chengkai Han og Haodong Zhou, der begge er 20 år.

Det er den danske doubles største sejr på World Touren.

Forud for 2018-sæsonen var de bedste turneringer kendt som Super Series- og Super Series Premier-turneringer, men efterfølgende har man foretaget et navneskift og inddelt turneringerne på flere niveauer.

China Open er en såkaldt Super 1000-turnering, og den rangerer dermed blandt sæsonens tre største turneringer, hvis man ser bort fra sæsonfinalen og VM. Indonesia Open og All England er de andre to Super 1000-turneringer.

I januar tabte Astrup og Skaarup finalen i India Open, der er en Super 500-turnering, hvilket er to niveauer under Super 1000. Deres største sejr før søndag var en sejr i en Super 300-turnering.

Danskerne virkede søndag meget opsatte på at få det kinesiske hjemmepublikum til at forstumme.

I første sæt blev kineserne rykket fra hinanden. Efter stillingen 4-4 rykkede danskerne ubesværet fra de to kinesere, som godt nok fik afværget to sætbolde, inden fjerbolden blev sendt i nettet og landede på kinesernes halvdel.

Sidebyttet så ud til at give Han og Zhou fornyet energi, og for første gang i kampen syntes danskerne at være fanget i en svær periode.

Kineserne gik fra 11-11 til 15-11, og selv om det var tæt på, lykkedes det ikke for de to danskere at lukke hullet.

Dermed skulle der et afgørende sæt til at fordele sølvtøjet i Shenzhen.

Danskerne ligger nummer ti på verdensranglisten, mens deres talentfulde kinesiske modstandere ligger nummer 23. I tredje sæt kunne man se forskellen.

Danskerne fik fra start lagt et stort tryk, og pludselig hed forspringet 15-7 i dansk favør, inden kineserne iværksatte et hæderligt forsøg på et comeback.

Efter fem kinesiske point blev en dårlig dansk stime reddet af en netruller.

Det punkterede endegyldigt opgøret, og kort efter kunne danskerne bryde ud i vild jubel. Kim Astrup flåede trøjen af, mens Anders Skaarup løb rundt i en glædesrus.

På vejen til triumfen slog de også de forsvarende verdensmestre fra Kina, Li Junhui og Liu Yuchen.

Astrup og Skaarup er desuden forsvarende europamestre.

Der var ikke dansk deltagelse i de øvrige finaler i China Open.

I herresingle vandt indoneseren Anthony Sinisuka Ginting med 23-21, 21-19 over Kento Momota, mens verdensmesteren Carolina Marín fra Spanien vandt kvindernes finale med 21-18, 21-13 over kineseren Yufei Chen.

/ritzau/