Dansk golfspiller stryger i front i Frankrig

Le Pain-Medoc. Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen er før sidste runde i spidsen for Lacoste Ladies Open i Frankrig, der er en del af kvindernes European Tour.

Lørdagens runde på 69 slag - to under par - var nok til at sende hende alene i front af turneringen. Hun har et enkelt slags forspring til franskmanden Marion Ricordeau.

Trods topplaceringen er den 23-årige dansker ikke helt begejstret for spillet i tredje runde.

- Det var okay, men det var ikke vildt godt.

- Jeg ramte ikke mine slag ind på greenen perfekt, og jeg havde et tre-put, hvilket jeg ikke var glad for.

- En runde på fire eller fem slag under par vil være en god runde i morgen (søndag, red.), siger Nanna Koerstz Madsen i en pressemeddelelse fra Ladies European Tour.

Turneringens anden danske spiller, Nicole Broch Larsen, indtager en delt 15.-plads før sidste runde.

