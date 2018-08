Dansk eksverdensmester forlænger med hollandsk cykelhold

Den danske eksverdensmester i cykelløb Amalie Dideriksen har forlænget sin kontrakt med Boels-Dolmans.

Forlængelsen med det hollandske hold gælder til og med næste år.

22-årige Amalie Dideriksen skal ifølge en pressemeddelelse fra Boels-Dolmans kombinere landevejen med cykling på bane, hvor hun også hører til i verdenseliten.

»Jeg er glad for at blive, fordi holdet forstår mine mål på både landevej og bane,« siger Amalie Dideriksen, som har kørt for Boels-Dolmans siden 2015.

Danskeren blev i 2016 verdensmester i linjeløbet på landevej. Sidste år vandt den tidligere juniorverdensmester bronze i samme disciplin.

På bane vandt Amalie Dideriksen i år VM-sølv i omnium og VM-bronze i scratch.

Tidligere i august blev hun europamester i parløb sammen med Julie Leth.

Ved OL i Rio i 2016 blev Amalie Dideriksen nummer fem i omnium, og det næste OL i Tokyo om to år er et stort mål for danskeren.

/ritzau/