Dansk eksverdensmester fejrer ny kontrakt med etapesejr

Gennep. Den tidligere landevejsverdensmester Amalie Dideriksen kom torsdag først over målstregen på de hollandske landeveje, da hun vandt 3. etape af Boels Ladies Tour.

I spurten satte danskeren sine konkurrenter på plads, efter at feltet havde brugt kræfter på at hente et udbrud. Etapen havde mål i byen Gennep, der ligger nær grænsen til Tyskland.

Med sejren gav hun sin arbejdsgiver, Boels-Dolmans, noget at juble over, efter at det hollandske cykelhold i sidste uge indgik en ny kontrakt med danskeren, som også kører for holdet i næste sæson.

Etapesejren i Holland rangerer dog næppe højt på danskerens meritliste.

Dideriksen blev i 2016 verdensmester i linjeløbet på landevej. Sidste år vandt den tidligere juniorverdensmester bronze i samme disciplin.

På bane vandt Amalie Dideriksen i år VM-sølv i omnium og VM-bronze i scratch. I august blev hun europamester i parløb sammen med Julie Leth.

Ved OL i Rio i 2016 blev Amalie Dideriksen nummer fem i omnium, og det næste OL i Tokyo om to år er et stort mål for danskeren.

/ritzau/