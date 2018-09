Dansk amatør ringer til landstræner og scorer VM-billet

Den 24-årige Emil Vinjebo cykler til dagligt som amatør for kontinentalholdet ColoQuick, der blot er placeret i cykelsportens tredje division.

Mandag blev det så offentliggjort, at Vinjebo skal være med i det, der potentielt kan blive cykelårets hårdeste løb. Nemlig Verdensmesterskabet i landevejscykling, der afholdes i Østrig.

»Det er kæmpestort for mig. Som kontinentalrytter er det jo helt vildt. Det er en stor ære at køre for landsholdet,« siger Vinjebo.

I august kørte han sig til en imponerende sjetteplads ved PostNord Danmark Rundt. Først derefter gik det op for ham, at han måske havde en chance for at steppe et niveau op og komme med til VM.

»Jeg tog selv kontakt til Anders Lund (landstræneren, red.) for et par uger siden. Jeg sagde til ham, at han kunne regne med, at jeg nok skulle være skarp og klar til at yde en kæmpe indsats, hvis han skulle få brug for mig,« siger Vinjebo.

VM ligger placeret sent i cykelsæsonen, og derfor har mange af World Tour-rytterne allerede kørt lange etapeløb. Vinjebo så en åbning, da han føler sig frisk og i god form.

»Ved VM handler det om at være der fysisk og ikke mindst mentalt, og jeg har kunnet mærke, at jeg har rigtig meget at give af. Det gjorde jeg Anders opmærksom på,« siger Vinjebo.

Konkurrenterne kommer nu til at hedde blandt andet Vincenzo Nibali, Peter Sagan og Alejandro Valverde. Det er et nyt niveau for Vinjebo, men det skræmmer ham ikke.

»Jeg har aldrig kørt et cykelløb på det niveau før. Niveauet er meget uklart for mig med så mange World Tour-ryttere og et VM, der kan blive det hårdeste løb i kalenderen.

»Jeg frygter ikke at køre VM, og jeg går efter at kunne sidde med. Jeg får helt klart en hjælperytterrolle, og den skal jeg bare udfylde så godt som overhovedet muligt. Men jeg kan kun gøre mit bedste,« siger Vinjebo.

Vinjebo har fra næste sæson skrevet kontrakt med Riwal CeramicSpeed Cycling Team, der er et pro-kontinentalhold.

De første konkurrencer ved VM er på søndag, når begge køn skal køre holdenkeltstart.

Landevejsløbene køres henholdsvis lørdag (kvinder) og søndag (mænd) i næste uge.

/ritzau/