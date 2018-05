Danmark slider sig til pligtsejr i flad VM-fest

Herning. Ishockeylandsholdet er nu oppe på tre sejre på stribe ved VM i Herning. Danmark vandt som forventet over gruppens pointløse bundprop, Sydkorea, men danskerne måtte arbejde hårdt for den spinkle 3-1-sejr.

Først tre minutter før tid sikrede Nichlas Hardt endegyldigt sejren med en smart 3-1-scoring i powerplay.

De tre point bringer Danmark op på i alt 11 - en tangering af det hidtil bedste udbytte af et VM-gruppespil, som danskerne opnåede i Moskva for to år siden.

Men de 11 point er ikke nok til at bringe holdet i kvartfinalen. Der er brug for flere point i den sidste kamp mod Letland, der bliver den ultimative VM-gyser.

Her skal man nok regne med mere intensitet, end man så i lørdagens duel med asiaterne.

Det blev en noget flad forestilling, hvor danskerne gjorde det nødvendige og ikke så frygtelig meget mere i en arena med en del tomme stolerækker.

Sydkorea kunne tilsyneladende ikke for alvor hidse de danske tilhængere op, og heller ikke på isen var de rødklædte oppe i højeste gear.

De danske spillere begik ukarakteristiske fejl i egen zone, som om der manglede et par procents koncentration.

Koreanerne havde lukket 42 mål ind i de første fem kampe og havde blot 18 timer forinden fået en snitter på 1-13 af USA.

Men danskerne forsømte i lange perioder at udnytte deres selvtillid, medvind og enorme fysiske fordel mod oprykkerholdet.

Derfor fik sydkoreanerne lov til at bevise, at de er habile skøjteløbere, og de slap fra første periode uden danske scoringer.

Det blev der imidlertid lavet om på kort efter første pause.

Frans Nielsen åbnede scoringen med en velplaceret afslutning fra sin position skråt til venstre for målet. Målet faldt, sekunder efter at sydkoreanerne var blevet fuldtallige efter en udvisning.

1-0 og stor lettelse i Boxen. Nu kunne den ventede fest begynde. Men den gik nærmest omgående i stå igen.

Efter en Jesper Jensen-afbrænder slog Sydkorea kontra. Frederik Storm fik ikke ekspederet pucken af vejen, og kunne så Kisung Kim udligne fra klos hold.

Det var ikke kønt dansk forsvarsspil, men et meget godt billede på kampens forløb. De undertippede koreanere havde generelt for let ved at skabe farlige situationer foran Frederik Andersens mål.

Den danske føring blev genoprettet efter 32 minutter, da Oliver Bjorkstrand fandt Jesper Jensen med en glimrende tværpasning, så centeren fra Brynäs kunne score sit andet VM-mål.

Heller ikke den scoring skabte dog den håbede tryghed i danskernes spil. Det kneb fortsat med præcisionen i tredje periode, hvor man fornemmede, at spillerne havde indstillet sig på at slide sejren hjem på en halvdårlig dag.

Nichlas Hardts 3-1-scoring forhindrede dog panik i slutminutterne, og i stedet kunne de danske spillere med sindsro lade tiden løbe ud.

Nu har Danmark to kampfri dage, inden der er en billet til kvartfinalen på spil tirsdag aften mod Letland.

/ritzau/