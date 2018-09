Danmark henter pligtsejr over Litauen i jagt på EM-kval

De danske U21-herrer i fodbold fortsætter kursen mod kvalifikation til EM-slutrunden i Italien og San Marino.

Tirsdag var danskerne på besøg i Litauen, som diskede op med en kunststofbane til opgøret.

På underlaget var Danmark bedst og vandt kampen 2-0.

Kort forinden besejrede Polen på udebane Finland med 3-1, og dermed er alt stadig åbent i gruppe 3.

Danmark topper gruppen med 19 point for otte kampe, og Polen følger efter med et point færre for lige så mange kampe.

Den direkte kvalifikation er udelukkende et slag mellem Danmark og Polen, da gruppens nummer tre er Finland med ni point.

De ni gruppevindere er direkte kvalificerede til slutrunden, og der resterer to runder i kvalifikationen, hvor Danmark blandt andre skal møde Polen på hjemmebane.

Litauen forsøgte at gøre første halvleg til en kompakt affære, og det lykkedes i indledningen.

Danmark havde svært ved at åbne det litauiske forsvar på kunstgræsset, hvor bolden ofte hoppede og dansede og gav spillerne udfordringer.

Danmark havde overvægt i spillet, og Mikkel Duelund hamrede blandt andet bolden over mål efter 20 minutter, og efter en halv time fik danskerne en stor chance mere.

Keeper Daniel Iversen reddede flot et litauisk forsøg ved den fjerneste stolpe med seks minutter igen af første halvleg.

Ellers sad danskerne på spillet, men bolden voldte problemer ved hurtige pasninger, og Litauen lurede på kontraangreb.

Få minutter før pausen trykkede Oliver Abildgaard fra AaB så af fra distancen. En litauisk forsvarsspiller fik rettet langskuddet af, og bolden røg i mål til dansk 1-0-føring ved pausen.

I anden halvleg lignede det en afgørelse, da FC Københavns Robert Skov øgede til 2-0 med et kvarter igen ved at sende bolden i mål på et oplæg fra Genk-spilleren Joakim Mæhle.

Danmark møder Polen hjemme 12. oktober og slutter EM-kvalifikationen af med et opgør hjemme mod Færøerne fire dage senere.

