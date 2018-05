Danmark giver USA hård modstand i sidste VM-test på isen

Herning. Det danske ishockeylandshold nærmer sig topformen tre døgn før åbningskampen ved VM på hjemmebane.

Godt nok tabte danskerne sidste testkamp med 2-3 til et stærkt besat USA-hold, men landstræner Jan Karlsson kunne se sit hold levere en godkendt indsats foran næsten 2700 tilskuere i Herning.

Det var vel at mærke et dansk mandskab uden den hjemhentede stjernemålmand Frederik Andersen, der havde fået lov at spare på kræfterne efter sin lange rejse fra Toronto.

I stedet var det førstevalget ved de seneste tre VM-turneringer, Sebastian Dahm, der med blandet succes passede det danske bur.

På en af sine bedste dage havde keeperen formentlig forhindret mindst én amerikansk scoring, men trods nederlaget var der masser af fine momenter i den danske indsats.

- Jeg hæfter mig specielt ved forsvarsspillet, hvor vi var meget aggressive og fik brudt de amerikanske angreb hurtigt, siger den danske kaptajn Peter Regin.

- Sådan kommer vi især til at spille mod de stærke nationer ved VM, hvor det handler om at forsvare sig godt og håbe på nogle modangreb. Der var mange positive ting, lyder det fra Regin.

Et dansk højdepunkt i kampen var Mathias Baus scoring til 2-3, hvor han med sin enorme fysik satte sig igennem overfor superspilleren Patrick Kane og huggede pucken i målhjørnet.

Oplægget stod Jesper Jensen for med en intelligent tilbagepasning, og den flotte detalje var medvirkende til, at danskerne blev klappet ud af isen efter anden periode.

I den danske førstekæde havde Nicklas Jensen og Peter Regin selskab af Mads Christensen, der spillede sin første kamp i VM-optakten efter at have vundet endnu et tysk mesterskab.

Det ligner til forveksling en dansk topkæde, når det bliver alvor mod Tyskland på fredag.

Frans Nielsen var denne gang sat sammen med tempoduoen Frederik Storm og Nichlas Hardt i en giftig kæde, som også vil kunne producere point på VM-niveau.

Hardt stod for den første danske scoring, da han i powerplay satte staven på Jesper Jensens hårde aflevering og reducerede til 1-2 i første periodes sidste minut.

Det trækker ned, at Danmark i den anden ende gav for "bløde" mål væk, ikke mindst ved den første amerikanske scoring, da et dansk pucktab i overtal gav USA en tre-mod-en-situation.

Den slags skal man selvsagt undgå ved VM, og med et par procent ekstra defensiv stabilitet burde Danmark have et hold, der kan spille med om en plads blandt verdens otte bedste nationer.

