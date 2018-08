Danmark foreslår ændringer i de olympiske sejlklasser

Aarhus. De olympiske sejlkonkurrencer kan inden for de næste år gennemgå flere banebrydende forvandlinger.

Dansk Sejlunion har sendt en række forslag til verdensorganisationen World Sailing til nye konkurrencer, der kan komme på OL-programmet fra 2024 og frem.

I øjeblikket er der ti olympiske sejlklasser, og da det er usandsynligt, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vil tillade flere, så må nogle klasser udgå, hvis andre skal ind.

- Vi har indsendt flere forslag til nye klasser og konkurrenceformater til OL, siger formand for Dansk Sejlunion, Line Markert.

- Vi foreslår blandt andet en stafet for mænd og kvinder.

- IOC går meget op i kønslighed, men også at vi blander klasserne, hvilket giver god mening. Mange af vores unge har sejlet sammen som piger og drenge, og de er kede af det, når de bliver splittet, siger formanden.

I dag er katamaranklassen Nacra 17 den eneste olympiske mixklasse, mens 49er-jollen og 470-jollen hver især optager to klasser til OL - en for mænd og en for kvinder.

Dansk Sejlunion foreslår at gøre 470-jollen til en mixklasse, hvilket skaber plads til noget nyt på OL-programmet.

- Der er meget politik omkring det her i de forskellige lande. I min position som formand i Danmark sidder jeg også og tæller Danmarks medaljechancer, og det gør man også i 140 andre lande.

- Men kan vi tage den lange kikkert på, så kan vi måske finde ud af, hvad der er rigtigt for sejlsporten på sigt. Så vil det også være rigtigt for Danmark, selv om det måske ikke er det nu og her, siger Line Markert.

Selv om Dansk Sejlunion tager udgangspunkt i, at IOC ikke vil udvide antallet af sejlklasser til OL, så arbejder World Sailing på muligheden for en 11. klasse.

- Det kunne være offshore - en langdistancesejlads med to eller tre mænd eller kvinder i en båd.

- Volvo Ocean Race har været populært - både seermæssigt, men også omkring e-sailing, hvor man kan sidde derhjemme og sejle med, siger formanden.

- Medaljerne er til dem, der sejler på vandet, men hvem ved. Det kan jo godt være, at e-gaming kommer på OL-programmet, siger formanden.

Tidligere formand i Dansk Sejlunion og næstformand i Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp, repræsenterer de nordiske lande i World Sailings besluttende organ, det såkaldte council.

Hans Natorp mener for ofte, at sejlsporten diskuterer udstyr i stedet for konkurrencer. Om udstyret eksempelvis er en Laser Radial, en 49er eller en anden type jolle.

- Det er en den største udfordring. Som tilskuer og fra IOC's side er man sikkert ligeglad med, hvilket udstyr vi bruger. Man er ligeglad med, om det er den ene jolle eller den anden, siger han.

Alligevel er det svært at finde fælles fodslag i sejlsporten om, hvilke både der bør være med på OL-programmet, da der er mange forskellige interesser på spil.

- Man kan ikke starte på et blankt stykke papir, siger han.

- Der vil altid være en overgangstid, der kan være lang, for der er foretaget mange investeringer i udstyr rundt omkring.

- Derudover er der producenter, der har interesser, fordi de producerer udstyr, og laver lobbyarbejde for det.

- Der er også sejlere, der har øvet sig i otte-ti år på at sejle på en bestemt måde, og de synes måske ikke, at det er så fedt, hvis det bliver ændret. Det er også vigtigt at fastholde de bedste sejlere, forklarer han.

Alle lande har haft mulighed for at indsende forslag til World Sailing frem til 1. august. Fra midten af september offentliggøres de mange forslag, og så er planen, at det skal sætte gang i en debat i sejlsporten.

/ritzau/