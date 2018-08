Danmark får ingen medalje ved VM i badminton efter nederlag

De danske badmintonspillere må rejse tomhændede hjem fra VM i Nanjing i Kina.

Det står klart, efter at herredoublen Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen fredag tabte deres kvartfinale til de regerende verdensmestre, Liu Cheng og Zhang Nan fra Kina.

De sjetteseedede danskere ydede brav modstand, men tabte 13-21, 21-14, 18-21, kort efter at uret havde rundet midnat lokal tid.

Det er første gang ved VM siden 2007, at Danmark ikke vinder en eneste medalje.

Målsætningen for det danske hold ved VM var to medaljepoint, hvor guld giver tre point, sølv to point og bronze et enkelt point.

Den acceptable målsætning lød på en medalje og to kvartfinaler, og det blev altså ikke opfyldt efter herredoublens nederlag.

Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen var bagud gennem det meste af første sæt, som de tabte klart til de andenseedede Liu Cheng og Zhang Nan.

I andet sæt var rollerne byttet om, og det var danskerne, der var i den styrende rolle.

Så skulle parrene ud i et afgørende tredje sæt, og det blev en nervepirrende affære.

Danskerne kom foran 4-1, men kineserne kom tilbage og førte 11-10 ved sidebyttet.

Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen kom på 13-13, men kineserne pressede på og sikrede sig fire matchbolde ved 20-16.

Danskerne fik afværget de to første, men kampen sluttede, da Mads Pieler Kolding blev presset til at løfte bolden ud af banen.

Dermed blev det til sammenlagt tre danske nederlag i kvartfinalerne, alle til modstandere fra Kina.

Tidligere fredag tabte mixeddoublen Mathias Christiansen og Christinna Pedersen deres kvartfinale 15-21, 20-22 til Zhang Nan og Li Yinhui.

Samme runde blev endestationen for den regerende verdensmester i herresingle, Viktor Axelsen.

Den topseedede dansker tabte 19-21, 11-21 til den olympiske mester, Chen Long.

/ritzau/