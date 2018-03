Cykelunion på vej mod sund økonomi efter millionoverskud

København. Danmarks Cykle Union (DCU) var på fallittens rand for nogle år siden og overlevede kun takket være et ekstraordinært millionlån fra Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Men nu ser DCU for alvor ud til at være på vej ud af den økonomiske krise.

Regnskabet for 2017 er offentliggjort tirsdag, og det viser et overskud på knap 1,3 millioner kroner.

Dermed har unionen kunnet barbere 700.000 kroner af gælden til DIF, som nu udgør 1,7 millioner kroner.

- Med en stram budget- og økonomistyring er det lykkedes at finde balancen mellem at skabe rum og at reducere omkostningerne tilstrækkeligt uden at tage unionens fantastiske talent- og udviklingsarbejde som gidsel.

- Og det er vi meget, meget tilfredse med, siger Henrik Jess Jensen, der er formand for DCU.

Cykelunionen har i løbet af sidste år ryddet op i og afviklet en række gældsposter som følge af den genopretningsplan, som man nu er forud for.

Alligevel understreger formanden, at der fortsat skal arbejdes hårdt med den økonomiske styring for at nå i mål.

- Vi skal fortsat holde fokus på udgifterne og samtidig sikre, at nye initiativer igangsættes, så vi får flere voksne cykelmotionister i klubberne og flere børn og unge i dansk cykelsport, siger han.

I 2015 kom det frem, at den daværende direktør i cykelunionen, David Gullberg, havde brugt for mange penge og havde holdt det skjult for bestyrelsen.

DCU opgjorde sit underskud til over 4,5 millioner kroner og bad siden DIF om hjælp til en økonomisk genopretningsplan.

/ritzau/