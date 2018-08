Cykel-slagsbror fra Team Sky får fem ugers karantæne

Paris. Den italienske rytter Gianni Moscon gjorde opmærksom på sig selv på uheldigvis under Tour de France.

Her blev han smidt ud af løbet efter 15. etape for at slå ud efter Fortuneo-rytteren Elie Gesbert, da denne forsøgte at hjælpe sin holdkaptajn, Warren Barguil, til at komme med i et udbrud.

Onsdag faldt hammeren så igen for Sky-rytteren, da han blev tildelt fem ugers karantæne som straf for episoden af Den Internationale Cykelunion (UCI).

- Mr. Monscon accepterede sit ansvar for episoden, og han er suspenderet i fem uger fra 8. august til 12. september 2018, lød det i en udtalelse fra UCI ifølge AFP.

24-årige Moscon var under Touren en vigtig hjælperytter for Chris Froome og Geraint Thomas, der endte med at vinde løbet.

Det er ikke første gang, at Gianni Moscon laver unoder, som sætter Sky i et dårligt lys.

I fjor fik han karantæne af Sky-holdet, da han brugte racistiske ord rettet mod franske Kevin Reza i forbindelse med Romandiet Rundt.

Dengang fik han en skriftlig advarsel af Sky.

I slutningen af den seneste sæson beskyldte den schweiziske rytter Sebastien Reichenbach ligeledes Moscon for at være skyld i et styrt i et italiensk løb.

Her fulgte der dog ingen sanktioner mod Gianni Moscon.

Onsdag erkendte han til gengæld sin skyld.

- Jeg accepterer karantænen. Jeg reagerede i varmen, og det var ikke min mening at slå en anden rytter, siger Moscon blandt andet.

Sky-boss Dave Brailsford meddelte kort efter episoden, at Sky ville forholde sig til det efter Touren.

- Gianni er stadig en ung rytter i begyndelsen af sin karriere, og vi vil fortsat støtte og hjælpe ham. Han har brug for at lære at komme videre efter det her, siger Brailsfords ifølge AFP.

/ritzau/