Curlingsøskende fra USA slår russisk ægtepar i OL-tyvstart

Pyeongchang. Fredag skydes vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang officielt i gang ved en åbningsceremoni.

Men allerede nu har nogle af udøverne været i aktion - blandt andet nogle russere, der under OL stiller op under det olympiske flag.

En curlingkamp i mixed double mellem Sydkorea og Finland skød uofficielt vinterlegene i gang. Den blev vundet 9-4 af de sydkoreanske værter.

I samme turnering fandt et opgør mellem det amerikanske søskendepar Matt og Becca Hamilton og det russiske ægtepar Aleksandr Krushelnitckii og Anastasia Bryzgalov sted.

Kampen endte 9-3 i amerikansk favør.

Russere, der deltager ved vinter-OL, fremstår som "olympiske atleter fra Rusland" på grund af den store sag om et organiseret russisk dopingsystem, der har kørt gennem flere år.

En række appelsager, der involverer 60 russere, kører fortsat dagen før OL's officielle åbning. De 60 russere håber at få adgang til OL gennem Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

For amerikaneren Becca Hamilton var oplevelsen af at møde russere under olympisk flag ikke anderledes end at møde russerne under sædvanlige forhold.

- Det er bare et andet navn. Vi spillede mod dem ved VM sidste år. Det er de samme mennesker, siger hun ifølge AFP.

Om sejren over russerne sagde Beccas bror, Matt Hamilton:

- Blod er tykkere end vand. Jeg kan ikke blive skilt fra min søster, siger den amerikanske curlingspiller.

/ritzau/