Corts værelseskammerat: Nu skal vi se nogle serier

Carcassonne. Magnus Cort kan kalde sig første danske etapevinder i Tour de France i ni år, men det betyder ikke nødvendigvis, at der nu skal være stor fest på hans hotelværelse i Carcassonne i Sydfrankrig.

I hvert fald ikke, hvis man spørger værelseskammeraten, Jesper Hansen, der foreslår, at Tour-livet skal fortsætte på den vante facon, selv om Cort triumferede på søndagens etape.

»Nu må vi se, om Magnus har nogle idéer. Vi ser nogle serier sammen, så det tror jeg bare, vi bliver ved med,« siger Jesper Hansen.

Fynboen er svær at drive ud af fatning, men han er selvfølgelig begejstret for vennens triumf i verdens største cykelløb.

Efter Omar Frailes sejr lørdag har Astana nu vundet to gange i træk, og pludselig er en lidt mat atmosfære vendt til højt humør på det kasakhiske mandskab.

»Der er en kæmpe stemning. Det er som om, at når man først har vundet én sejr, så kommer den næste lidt nemmere.«

»Jeg glæder mig på hele holdets vegne, men især over, at det var Magnus, der vandt. Det er en god kammerat, og det er fuldt fortjent,« siger Jesper Hansen.

Med sejren skal champagneglassene i brug igen, og rytterne kan se frem til en hviledag mandag.

»Vi skal nok ikke have alt for meget i kroppen, men vi skal da have et lille glas,« lyder det fra Jesper Hansen, der selv kom i mål med hovedfeltet godt 13 minutter efter Cort.

