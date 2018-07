Cort kører enkeltstart med strandbriller: En halv hviledag

Nok er Tour de France verdens vigtigste cykelløb, men det er trods alt ikke mere alvorligt, end at rytterne godt kan lave lidt sjov, når tidspunktet er det rette.

På lørdagens enkeltstart kørte den danske rytter Magnus Cort således de 31 kilometer iført klassiske solbriller, som man normalt finder hos folk, der er på stranden og ikke på et professionelt cykelhold.

»Det blev strandbrillen i dag,« siger Cort med et grin.

»Michael Valgren så, at jeg sad og varmede op med dem og sagde, at han syntes, jeg skulle køre med dem. Jakob (Fuglsang, red.) var ikke helt enig, men nu har jeg gjort det.«

»Det var for mig mest en halv hviledag,« lyder det fra vinderen af løbets 15. etape, som ser mulighed for at blande sig i kampen om sejren på søndagens afslutningsetape til Paris.

Cort trillede i mål i en tid, der er langt fra de bedste, og heller ikke holdkammeraten Valgren overanstrengte sig på Tourens næstsidste etape.

»Det handlede egentlig kun om at komme i mål inden for tidsgrænsen,« konstaterer han.

Mens nogle af de danske ryttere udnyttede chancen for at tage den lidt med ro efter tre hårde uger, var Søren Kragh Andersen til gengæld indstillet på at køre med alt, hvad han havde i benene.

Stortalentet fra Sunweb kørte så hurtigt, at han kom i mål i foreløbig bedste tid. Han nåede dog ikke at føre etapen ret længe, inden Skys Michal Kwiatkowski trampede ind i en tid, der var et sekund bedre.

»Et sekund er noget lort, men jeg er stadig glad for min præstation. Jeg kørte på følelsen, havde gode ben og gav den alt, hvad jeg havde,« siger Søren Kragh Andersen.

/ritzau/