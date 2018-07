Cort jagter tidlig Tour-succes: Det ser spændende ud

Han har egentlig indstillet sig på at ofre sig fuldkommen for holdkaptajn Jakob Fuglsang, men Magnus Cort kan alligevel ikke holde sit veludviklede vinderinstinkt helt nede.

Som den bedste afslutter på Astanas Tour de France-hold forventer Cort at få lov at køre sin egen chance på de mere harmløse etaper, hvor kaptajnen ikke behøver at blive pakket så grundigt ind.

Han har allerede udset sig søndagens etape til La Roche-sur-Yon, der er helt uden forhindringer, men som slutter med en kilometerlang stigning på nogle få procent.

Det kan gøre det sværere for de allertungeste sprintere og i stedet åbne døren på klem for folk med lidt andre kvaliteter. Som eksempelvis Magnus Cort.

»Vi har kørt de sidste kilometer af den etape. Den er ret spændende, fordi den stiger svagt. Det er ikke noget, der ændrer på, at det bliver en massespurt med alle de sædvanlige sprintere.«

»Men den kunne godt passe mig bedre, fordi den stiger et par procent de sidste kilometer,« siger Cort.

Med blandt andet to etapesejre i Vuelta a España har den danske Tour de France-debutant allerede demonstreret, at han kan vinde cykelløb i skrapt selskab.

Men han er helt indstillet på, at hans egne muligheder hverken kommer i første eller anden række i de kommende tre uger.

»Jeg er jo ikke en supersprinter, der kan tillade mig at forlange at have et hold, der støtter mig 100 procent. Da slet ikke i Tour de France.«

»Jeg har ikke en ambition om at vende hjem med en etapesejr, men jeg håber da at kunne lave et resultat. Mindre end en sejr kan jeg også være tilfreds med.«

»Vi er jo ikke kommet her for, at jeg skal lave et resultat. Vi håber på, at alt går godt med Jakob, og det er det, det hele afhænger af,« siger Magnus Cort.

Astana-manager Alexandre Vinokourov nævnte på torsdagens pressemøde netop Cort som en af de ryttere, der kan gå efter etapesejre, når chancen byder sig.

Tour de France begynder lørdag med 201 flade kilometer, der hovedsageligt strækker sig langs den franske vestkyst.

/ritzau/