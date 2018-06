Cornelius: Taktikken havde givet stolthed i Italien

Tilskuerne på Luhzniki Stadium buhede i kampens afslutning, da Danmark og Frankrig spillede 0-0 ved VM i fodbold, selv om resultatet passede begge hold, fordi Danmark gik videre, og Frankrig vandt gruppen.

Landsholdsangriberen Andreas Cornelius forstår dog ikke, hvorfor den passive afslutning på kampen blev kritiseret af tilskuerne.

»Man havde ikke buhet i Italien. Der havde de været virkelig stolte over sådan en kamp. Det havde de syntes, var fantastisk,« griner Andreas Cornelius.

De danske spillere vidste modsat de fleste tilskuere ikke, hvad der stod i gruppens anden kamp, hvor Peru var foran 2-0, hvilket ville sikre dansk avancement selv ved et nederlag.

»Vi fik ikke at vide, at Peru var foran. Jeg kunne fornemme det lidt på vores udskiftninger, og jeg kunne også fornemme det lidt på tilskuerne til sidst, da de begyndte at buhe.«

»De troede nok, at vi spillere vidste, hvad der stod i Perus kamp, men det gjorde vi ikke,« siger Cornelius.

»Holdene havde to forskellige tilgange, men begge ville gerne vinde. De sidste ti minutter blev det lidt stille og roligt, fordi vi begge havde gavn af uafgjort. Men jeg synes ikke, at det var sigende for hele kampen,« tilføjer han.

Angriberen mener ikke, at der var grund til at gå benhårdt efter sejren og gruppens førsteplads, hvis prisen var at risikere et brud på den rekordlange stime af landskampe uden nederlag - stimen er nu 18 kampe.

»Vi kunne måske godt have gået mere efter at vinde, men man skal også huske, at det var Frankrig, vi spillede imod, og vi er godt tilfredse med at have fået fem point i gruppen og stadig være ubesejret i 18 kampe,« siger Cornelius.

